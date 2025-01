Nach der Niederlage in den Niederlanden will der FC Bayern gegen den slowakischen Meister einen Sieg einfahren. Die direkte Qualifikation für das Achtelfinale durch einen Platz in den Top 8 ist für die Münchner kaum noch möglich. Das Starensemble von Coach Kompany hat sich auf zwei Playoff-Spiele im Februar eingestellt, in dem es sich das Achtelfinal-Ticket sichern will.