FC Bayern München: Eberl nach Hoeneß-Wirbel: Nie gedacht, hinzuschmeißen

München - Max Eberl hat in der Aufregung um die jüngsten Aussagen von Uli Hoeneß nach eigenem Bekunden nie einen Rücktritt beim FC Bayern erwogen. "Mein Herz ist hier. Never ever dran gedacht, hier hinzuschmeißen. Dafür habe ich viel zu viel vor", sagte der Sportvorstand des deutschen Fußballmeisters. Ehrenpräsident Hoeneß hatte jüngst in einer TV-Talkrunde Meinungsverschiedenheiten in Transferfragen eingeräumt und Eberl attestiert, "ziemlich empfindlich" zu sein. Später beteuerte der Bayern-Patron, er habe seinem Sportvorstand mit den deutlichen Aussagen nur helfen wollen.