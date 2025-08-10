FC Bayern München Coman winkt Mega-Gehalt - Hainer freut Bayern-"Luxus"

München - Der FC Bayern München hat entspannt auf Berichte um den mit einem Mega-Angebot aus Saudi-Arabien gelockten Kingsley Coman reagiert. "Ich beteilige mich jetzt nicht an Spekulationen. Aber wenn es so weit sein sollte, dass ein Spieler kommt, dann setzen wir uns dahin, werden alle Vor- und Nachteile bewerten, auch was es für den FC Bayern bedeutet - und werden dann entsprechend reagieren", sagte Präsident Herbert Hainer bei einer Jubiläumsveranstaltung des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Tegernsee.