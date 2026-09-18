FC Bayern München: Chancen auf Ballon dOr? Das sagt Bayern-Star Harry Kane

München - Experten, Teamkollegen und auch FC-Bayern-Patron Uli Hoeneß wünschen Harry Kane den Titel bei der Wahl zum weltbesten Fußballer des Jahres. Angesprochen auf den Ballon d'Or verwies der Münchner Stürmer nun auf seine 73 Treffer in der vorigen Saison im Trikot des FC Bayern und Englands Nationalmannschaft. "Das war die mit Abstand beste Saison meines Lebens", sagte Kane der spanischen Zeitung "Marca" und fand: "73 Tore, der zweithöchste Wert der Historie, sprechen für sich." Nur Lionel Messi hatte 2011/12 noch mehr erzielt (82).