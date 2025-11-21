München - Anlässlich einer Hilfsaktion für Menschen mit Demenz hat Uli Hoeneß verraten, welchen Moment aus mehr als einem halben Jahrhundert beim FC Bayern er wohl nie vergessen wird: seinen ersten Europapokal der Landesmeister. "Ich habe ja viel erlebt als Spieler, als Manager, dann als Vorstand und Präsident. Aber ich kann mich noch genau an diese Spiele erinnern 1974", erzählte er. Damals glichen die Bayern im Finale gegen Atlético Madrid erst durch ein Tor von Georg Schwarzenbeck in der letzten Minute der Verlängerung zum 1:1 aus. Das Wiederholungsspiel gewannen sie dann 4:0.