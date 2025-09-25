FC Bayern München: Bayern-Frauen: Kreuzbandriss bei Co-Kapitänin Zadrazil

München - Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen lange auf Co-Kapitänin und Leistungsträgerin Sarah Zadrazil verzichten. Die Österreicherin erlitt im Heimspiel gegen den SC Freiburg (4:0) einen Kreuzbandriss im linken Knie und wurde bereits operiert. Nach Angaben des deutschen Meisters wird die 32 Jahre alte Nationalspielerin mehrere Monate ausfallen. Möglicherweise kann Zadrazil erst gegen Ende der Saison wieder spielen - wenn überhaupt.