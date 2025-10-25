FC Bayern München: Bald Bayern-Neuzugang? Eberl äußert sich zu Guehi-Bericht

Mönchengladbach/München - Der FC Bayern arbeitet an Vorkehrungen auf dem Transfermarkt, sollte Abwehrspieler Dayot Upamecano den deutschen Fußball-Rekordmeister verlassen. Sportvorstand Max Eberl sagte bei DAZN angesprochen auf Berichte, wonach er sich zuletzt mit dem Berater des englischen Nationalspielers Marc Guehi getroffen habe: "Unser klares Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Falls das nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sich vorbereiten. Es wäre dumm, wenn wir es nicht täten. Ich bestätige gar nichts - aber wir sind auf dem Markt unterwegs."