FC Bayern München: Andenken an Beckenbauer bei Mitgliederversammlung

München - Der FC Bayern widmet seine Mitgliederversammlung am 8. Dezember dem Andenken an Fußball-Ikone Franz Beckenbauer. Dies kündigte Vereinspräsident Herbert Hainer im Interview der "Mediengruppe Münchner Merkur/tz" an. "Sein Todestag jährt sich im Januar zum ersten Mal. Er fehlt uns. Ohne ihn wäre der Club nicht das, was er heute ist", erläuterte Hainer. Der Vereinsboss will auf der Mitgliederversammlung zudem eine weitere Bestmarke präsentieren, "was den Zuwachs an neuen Mitgliedern betrifft, wobei wir schon jetzt mit weit über 360.000 der größte Sportverein der Welt sind."