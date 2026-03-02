FC Bayern Kritik an Reiter wegen FC-Bayern-Job

Denn Kritik gab es auch aus anderen Parteien. "Der FC Bayern ist ein weltweit agierender Konzern mit erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung und vielfältigen Schnittstellen zur Stadt München, etwa beim Thema Verkehr, Sicherheit, Infrastruktur oder Großveranstaltungen", hieß es beispielsweise aus der ÖDP. "Die Nähe zwischen Stadtspitze und Vereinsführung ist offenkundig" - auch wenn Reiter betont habe, das Amt bei den Bayern als Privatperson übernommen zu haben.