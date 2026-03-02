FC Bayern Kritik an Reiter wegen FC-Bayern-Job

München (dpa/lby) - Nach Kritik an seinem neuen Posten beim FC Bayern hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eine rechtliche Prüfung angekündigt. Er habe die Abteilung beauftragt, "die tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten zu klären", sagte seine Sprecherin. Dies müsse "wegen gegebenenfalls dienstrechtlichen Sondervorschriften im Benehmen mit der FCB AG erfolgen". Reiter war Anfang Februar Verwaltungsbeiratsvorsitzender beim FC Bayern geworden und damit auch in den Aufsichtsrat eingezogen.