Beim ersten Vorgeschmack am Sonntagabend zeigte sich der Engländer durchaus als begeisterter Partygänger - und sang mit seinen Mannschaftskollegen unter anderem "We Are the Champions". Am Samstag im Stadion und schließlich am 18. Mai beim Empfang auf dem Rathausbalkon am Marienplatz kann Kane weitere Hits anstimmen.