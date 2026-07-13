„Sinn und Zweck des umfangreichen Damen-Fußball-Wochenendes in Neuhaus war und ist allein, Werbung zu machen für das Projekt ‚Rennsteig-Aktiv-Arena’, denn die Kicker der SG Lauscha/Neuhaus brauchen und wollen unbedingt einen Kunstrasenplatz“, so der Bürgermeister der Stadt, Uwe Scheler. Dafür haben der 1. Vorsitzende der SG, Jens Leutbecher, und sein Team ein umfangreiches Programm aufgestellt, das sie mit Herz und Hingabe verwirklicht haben. Zum Höhepunkt – der Begegnung des FC Bayern München mit dem 1. FC Magdeburg – gehörte natürlich ein umfangreiches Rahmenprogramm.