Zoff mit Müller?

Müller (35) und der FC Bayern trennen sich im Sommer nach 25 Jahren voneinander. Die weiteren Pläne des Weltmeisters von 2014 sind noch nicht bekannt. Der FC Bayern will Müller künftig jedenfalls in die Vereinsarbeit einbinden. "Es gibt so viele Aufgaben im Verein, da wird Thomas Müller immer einen Platz finden", sagte Ehrenpräsident Hoeneß (73).