Zweifel am Titelgewinn habe er nicht, führte der 73-Jährige aus, "denn wir haben es ja selber in der Hand. Und solange das der Fall ist, habe ich nie Sorgen." Vier Spieltage vor dem Saisonende führen die Münchner in der Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen.