Dresden - Die Fußballerinnen des FC Bayern München dürfen über den ersten Titel in dieser Saison jubeln. Nach einem über weite Strecken dominanten Auftritt holte der deutsche Meister in Dresden den Supercup durch ein 1:0 (1:0) gegen DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg. Das entscheidende Tor vor 16.690 Zuschauern erzielte Nationalspielerin Klara Bühl bereits in der 9. Minute.