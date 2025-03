Besondere Trikots

Der FC Bayern wird anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus und dem DFL-Aktionsspieltag "Together! Stop Hate. Be a Team" am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den FC St. Pauli in einem Trikot mit dem Slogan "Rot gegen Rassismus" spielen. Die Gäste des FC St. Pauli laufen in einem Shirt mit dem Schriftzug "Kein Platz für Rassismus" auf. Das Motto in München lautet an diesem Spieltag: "Zwei Clubs – eine Haltung".