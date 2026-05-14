München - Svetislav Pesic ohne Basketball - das ist kaum vorstellbar. Und so kommt es auch nicht sonderlich überraschend, dass der 76 Jahre alte Serbe nach seinem angekündigten Karriereende als Trainer zum Ende der Saison andeutete, seiner geliebten Sportart doch irgendwie verbunden zu bleiben. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dem FC Bayern in einer anderen Funktion erhalten zu bleiben. In München werde ich sowieso bleiben, warum dann nicht auch bei den Bayern?", sagte Pesic in einem Sport1-Interview. "Der FC Bayern liegt mir am Herzen."