Zwölfter gegen Dritter: Die Rollen waren klar verteilt vor dem Derby der Staffel 3 der Fußball-Landesklasse am Samstag, 31. Oktober. Denn der FC 02 Barchfeld als Außenseiter empfing den SV Borsch 1925, der seit neun Spielen ungeschlagen war. Zuletzt hatte Barchfeld aber mit einem 4:1-Auswärtssieg in Siebleben aufhorchen lassen und rechnete sich deshalb auch gegen den Absteiger aus der Thüringenliga etwas aus. Insgeheim liebäugelte Stephan Anschütz, der Sportdirektor des Gastgebers, mit einem Unentschieden. Bis zur 90. Minute stand es auch 2:2, dann aber erzielte Anton Sadowski das entscheidende dritte Tor für Borsch – in einem Spiel, das auf des Messers Schneide stand.