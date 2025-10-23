Augsburg - Wegen seiner bereits drei Gelben Karten in der noch jungen Bundesliga-Saison hat sich Trainer Sandro Wagner vom FC Augsburg an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gewandt. Vor allem die Verwarnung zuletzt beim 1:1 in Köln schien den 37-Jährigen geärgert zu haben. Schiedsrichter Timo Gerach hatte nach gut einer Stunde Spielzeit Gelb wegen Meckerns gegen den Coach der Schwaben gezückt. Nach drei Verwarnungen in bislang erst sieben Saisonspielen fehlt Wagner nur noch eine bis zur Spielsperre.