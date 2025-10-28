Vor wenigen Wochen haben 24 junge Leute ihre Ausbildung zum Forstwirt am Forstlichen Bildungszentrum Gehren, der zentralen Aus- und Fortbildungsstätte von Thüringenforst, begonnen. Die Landesanstalt als Ausbilder ist – im Gegensatz zum aktuellen Trend im Handwerk oder der Wirtschaft – noch immer in der glücklichen Lage, aus einer großen Zahl an Bewerbern auswählen zu können. Auch in der jüngsten Runde lagen 120 Bewerbungen für den grünen Beruf vor.