Vor wenigen Wochen haben 24 junge Leute ihre Ausbildung zum Forstwirt am Forstlichen Bildungszentrum Gehren, der zentralen Aus- und Fortbildungsstätte von Thüringenforst, begonnen. Die Landesanstalt als Ausbilder ist – im Gegensatz zum aktuellen Trend im Handwerk oder der Wirtschaft – noch immer in der glücklichen Lage, aus einer großen Zahl an Bewerbern auswählen zu können. Auch in der jüngsten Runde lagen 120 Bewerbungen für den grünen Beruf vor.
FBZ in Gehren erweitert Bettenhaus-Bau biegt auf Zielgerade
Evelyn Franke 28.10.2025 - 06:00 Uhr