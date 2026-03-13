Forstvorstand Jörn Ripken und Thüringens Forstminister Tilo Kummer waren sich Freitagvormittag einig: Es sei ein toller Moment, jetzt endlich das neue, Bettenhaus des Forstlichen Bildungszentrums einweihen zu können. Sie sind überzeugt davon, dass von der Erweiterung der Ausbildungskapazitäten und der Holz-Bauweise des Gebäudes wichtige Signale ausgehen. Nach den offiziellen Worten vor den Gästen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft konnten die Veranstaltungsteilnehmer auch das markante Gebäude, das laut Tilo Kummer die Kraft des Waldes widerspiegelt, von innen ansehen und die Atmosphäre eines funktionalen Baus aus Naturmaterial aufnehmen.