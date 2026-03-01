In der FBF Galerie in Schmalkalden liegen Papierkraniche auf den Stühlen. Ein Kranich hängt noch von der Decke, in zwei Körben sind haufenweise bunte und weiße Kraniche, die nach Hiroshima in Japan geschickt werden sollen. Sie erinnern an das Schicksal von Sadako Sasaki – das 1945 verstrahlte Mädchen faltete 1000 der Origami-Kunstwerke, um ihre Leukämieerkrankung zu heilen. Derzeit wird die Friedens-Ausstellung abgebaut und alles für das neue Jahr vorbereitet.