Eine Punktlandung könnte man es nennen, dass eine Woche nach den Winterferien der Nachwuchs der Abteilung Alpin vom WSV Ilmenau 1908 noch die Thüringer Meisterschaften der U10 und U12 in der Winterwelt Schmiedefeld ausrichten konnte. Zwei Tage später war dann vorerst endgültig Schluss mit Ski-, Snowboard- und Rodelfreuden am Hang unterhalb des Eisenberges, der erst mit dem nächsten Winter wieder zu sportlichen Herausforderungen, Erlebnissen sowie zum Lernen und Üben auf weißem Grund einlädt.