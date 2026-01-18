Nach regnerischen Tagen Sonne über Oberhof, Plusgrade, aber ausreichend Schnee für ein einzigartiges Trio aus Langlauf, Nordischer Kombination und Rodeln. Das berüchtigte „Oberhof-Wetter“ bleibt am Wochenende aus – als wollte auch der Winter seinen Teil zum glänzenden Auftritt des Spitzensports am Rennsteig beitragen. Sportlich gesehen ist das Weltcup-Fest ein voller Erfolg – am Ende werden es zwölf deutsche Podestplätze bei 13 Entscheidungen an zwei Tagen. Herausragend: Vier Siege beim Rodeln für die deutschen Athleten.