Die Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft (IWG) erwirtschaftet jährlich Sollmieten in Höhe von 10,4 Millionen Euro – Tendenz steigend. Beim Jahresbericht im Stadtrat bescheinigte der Prüfungsdirektor der Thüringer Wohnungswirtschaften, Michael Kube, der IWG am Donnerstag „sehr gute Zahlen“, um den Wohnungsbestand erhalten zu können. Am Jahresabschluss 2024 der IWG gab es nichts zu beanstanden. IWG-Geschäftsführerin Karsta Rödiger sprach daher von einem „wirtschaftlich stabilen Unternehmen“.