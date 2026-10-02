Faye und Ceresoli mit Premiere: Zwei Debüts bei Nürnberger 3:1 gegen Ingolstadt

Nürnberg (dpa/lby) - Bei den Debüts von Mikayil Faye und Andrea Ceresoli hat der 1. FC Nürnberg sein Testspiel in der Länderspielpause gegen den FC Ingolstadt souverän gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose machte beim 3:1 (3:0) vor 365 Zuschauern schon in der ersten Hälfte alles klar. Javi Fernandez (12.), Rayan Ghrieb (15.) und der italienische Linksverteidiger Ceresoli (37.) waren für den spielbestimmenden Zweiten der 2. Bundesliga erfolgreich. Vinko Sapina (56.) gelang nach einer Standardsituation nur der Anschluss für das Team des neuen Trainers Achim Beierlorzer.