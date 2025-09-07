Der Firmenausbildungsverbund Wartburgregion (FAV) feierte im Rahmen seiner 32. Mitgliederversammlung Jubiläum: Seit nunmehr 30 Jahren unterstützt der Verbund Unternehmen aus der Wartburgregion bei der Ausbildung junger Fachkräfte. Rund 90 Gäste aus Mitgliedsunternehmen, Politik und Verwaltung sowie langjährige Wegbegleiter kamen im Golfclub Eisenach zusammen, um auf drei Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit zurückzublicken und die Weichen für die Zukunft der Ausbildung in der Region zu stellen.