So hatten sich das die Faustballer vom SV EK Veilsdorf nicht vorgestellt: Sie belegten gleich in beiden Endrunden um den Hallenmeistertitel nur den undankbaren vierten Platz. Dabei hatten sich die Elektrokeramiker als Ausrichter in zwei Altersklassen (Frauen, Männer) für das Landesfinale qualifiziert – am Sonntag in der Eisfelder Sporthalle.