Der Deutschlandpokal der Landesauswahlmannschaften im Faustball in gleich vier Nachwuchsklassen wird in Veilsdorf am 20. und 21. September 2025 ausgetragen. Auf dem Gelände des SV Elektrokeramik Veilsdorf im Weihbachgrund gehen die U14 weiblich und männlich sowie die U18 weiblich und männlich am Start. Dies ist mindestens eine Nummer größer als bisher alle Thüringer Faustball-Veranstaltungen.