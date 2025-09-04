Fataler Fehltritt: Österreich: Wanderin aus Bayern stirbt bei Absturz

Dalaas - Ein Fehltritt beim Wandern in den österreichischen Alpen hat für eine 60-jährige Deutsche tödliche Folgen. Die Frau aus dem bayerischen Landkreis Main-Spessart sei an einer schmalen Stelle ausgerutscht und vor den Augen ihrer Begleiter 200 Meter über felsiges Gelände abgestürzt, berichtete die Polizei. Zeugen stiegen sofort zur Verunglückten ab, doch der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.