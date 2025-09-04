 
Fataler Fehltritt Österreich: Wanderin aus Bayern stirbt bei Absturz

Es passierte an einer schmalen Stelle einer hochalpinen Tour: Eine 60-Jährige rutscht aus und stürzt ab. Jede Hilfe kommt zu spät.

 
Vor den Augen ihrer Begleiter stürzt eine 60-Jährige in den Tod. (Symbolbild) Foto: Roland Theny/Filmteam-Austria/dpa

Dalaas - Ein Fehltritt beim Wandern in den österreichischen Alpen hat für eine 60-jährige Deutsche tödliche Folgen. Die Frau aus dem bayerischen Landkreis Main-Spessart sei an einer schmalen Stelle ausgerutscht und vor den Augen ihrer Begleiter 200 Meter über felsiges Gelände abgestürzt, berichtete die Polizei. Zeugen stiegen sofort zur Verunglückten ab, doch der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. 

Die Wanderung über den Gehrengrat in Vorarlberg gilt als schwer. Die zwei Männer und die Frau aus Deutschland, die die 60-Jährige begleitet hatten, wurden mit dem Hubschrauber ins Tal gebracht.