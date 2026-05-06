„Ein starker Privatkundenstamm, viel Mund-zu-Mund-Propaganda und ein ganz großes Thema bei Nachbarn und Verwandten“, nennt der 38-Jährige einige Faktoren für sein Business. Und man brauche genauso einen guten Ruf, gute Qualität sowie „eine Nische, die man besetzen kann“. Das zählt der Südthüringer im Gespräch mit dem Autor dieser Zeilen auf, um die Frage nach dem Warum für seinen „neuesten Wurf der Felgenthematik“ zu beantworten. Tim Schmitz bezeichnet die Pflege von Autorädern als „neues Zugpferd“ und es sei „für die Region noch mal eine Bereicherung“.