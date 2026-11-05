Fastnacht Wie werde ich ein Narr? Kann das jeder?

Um Müllabfuhr und Umwelt zu entlasten, schmeißen Narren bei Umzügen heute vielerorts allerdings lieber Süßigkeiten in die Menge. Kinder mit großen Tüten sammeln alles akribisch bis auf das letzte Bonbon ein. Manchmal ist auch ein eingepackter Krapfen dabei - ohne ihn ist die Fastnacht nichts.

Wissen um die Zahl 11 anhäufen

In den Fastnachtshochburgen hat sehr vieles mit der Zahl 11 zu tun. Sitzungen beginnen nicht zur vollen Stunde, sondern 11 Minuten später, und geleitet werden sie vom Elferrat. Die 11 ist eine Schnapszahl, eine Narrenzahl, wie man im Mittelalter gesagt hätte. Einer mehr als die zehn Finger und einer weniger als die zwölf Apostel. Nichts Halbes und nichts Ganzes.

Zudem markierte der 11. November, der Martinstag, früher das Ende der Erntezeit. Man feierte dies mit einem Braten, der Martinsgans. Dabei trank man dann auch gerne ein Glas zu viel. Nach getaner Arbeit ließ man es sich gut gehen - zumal anschließend eine Fastenzeit bis Weihnachten begann.

Viele der etwa 350 im Fastnacht-Verband Franken organisierten Vereine proklamieren am 11.11. ihre Prinzenpaare, so etwa die 1. Karnevalsgesellschaft Elferrat Würzburg. In München stellt der Karnevalsverein Narrhalla das offizielle Prinzenpaar den Närrinnen und Narren vor. In Nürnberg wird das neue Prinzenpaar des Festausschusses Nürnberger Fastnacht im Rathaus begrüßt. Für Freunde der schwäbisch-alemannischen Fastnacht beginnt die Session traditionell erst am 6. Januar.

Das Ende nicht verpassen

Mit dem Sitzungskarneval geht die Narretei im Januar und Februar so richtig los. Franken gilt bayernweit betrachtet als Hochburg des närrischen Frohsinns. In den Dörfern und Städten strömen Tausende zu den Gaudi-Umzügen, Prunksitzungen und Rathausstürmen.

Mit der Kultsendung "Fastnacht in Franken" des Bayerischen Fernsehens steuert die Session – Narren sagen nicht Saison – am 28. Januar nächsten Jahres auf einen ihrer Höhepunkte zu. Die Fünfte Jahreszeit ist heuer sehr, sehr kurz: am 10. Februar 2027 ist schon Aschermittwoch.