Absage nach Drohungen im Internet

Abgesagt wurde auch der Faschingszug für Kinder am Rosenmontag in Nürnberg. Grund war laut Stadt ein beeinträchtigtes Sicherheitsgefühl bei den Beteiligten. Zuvor hatten Islamisten in sozialen Netzwerken zu Anschlägen an verschiedenen Zielen in Deutschland und auch in Nürnberg aufgerufen. Nach Einschätzung der Polizei gibt es keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr. Die Drohungen zielten darauf ab, Verunsicherung in der Bevölkerung zu erzeugen, hieß es.