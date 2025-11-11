Fastnacht: Launige Ansprachen, süffiges zum Anstoßen - der Narr ist los

Würzburg (dpa/lby) - Wenn Rathäuser gestürmt werden und Bürgermeister ihre Schlüssel aushändigen müssen, sind die Narren wieder los: Genau um 11.11 Uhr geben sie am 11.11. an vielen Orten in Bayern den Startschuss für die närrische Session. Zwischen Aschaffenburg, Bayreuth und Nürnberg ist diese Tradition besonders ausgeprägt. Und so laden die Faschingsvereine auch heuer wieder zum feuchtfröhlichen Auftakt der 5. Jahreszeit - etwa auf den Sternplatz in Würzburg, wo das neue Prinzenpaar der 1. Karnevalsgesellschaft Elferrat vorgestellt wird.