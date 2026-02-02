Eins muss man Markus Söder ja lassen: Wenn er ausnahmsweise mal nichts zu sagen hat, versteht er es dennoch, sich in den Mittelpunkt zu rücken. Manchmal bedarf es dazu Tiktok-Videos über seine Nahrungsaufnahme, manchmal einer schrägen Kostümierung. Und eben jenes Talent beweist der bayerische Ministerpräsident alljährlich bei der „Fastnacht in Franken“. Da ist er dann zwar prominenter Gast, dennoch zum Schweigen verdammt, denn er ist keiner jener über 100 Närrinnen und Narren auf der Bühne, sondern einer von rund 600 im Saal. Am Freitag, 6. Februar, ab 19 Uhr wird die dreieinhalbstündige Livesendung aus den Mainfrankensälen übertragen. Dann wird auch das Geheimnis um Söders diesjähriges Kostüm gelüftet sein. So mancher Stammtisch hat da vermutlich die eine oder ander Wette laufen...