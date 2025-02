Veitshöchheim (dpa/lby) - Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ist als griechische Siegesgöttin Nike zur "Fastnacht in Franken" gekommen - und schritt in weißer Robe über den roten Teppich. Das Kostüm war bewusst gewählt und hat auch politische Bedeutung, wie sie verriet: Nike stehe schließlich oben auf dem Maximilianeum, dem Sitz des bayerischen Landtags in München. "Sie wacht sozusagen über die Demokratie, wie ich auch", sagte Aigner der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb sei Nike eine Art Schwester der Landtagspräsidentin.