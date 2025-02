Veitshöchheim (dpa/lby) - Er hat sogar gesungen: Als Elvis Presley kam Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zur Prunksitzung "Fastnacht in Franken" - und machte aus seiner Begeisterung für den "King of Rock'n'Roll" keinen Hehl. Vor den Mikrofonen in Veitshöchheim wagte er mit "You are always on my mind" tatsächlich auch eine kleine Gesangseinlage. Söders Kommentar zur Kostümwahl, zwei Tage vor der Bundestagswahl: "The king is back."