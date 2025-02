Die Mainzer Karnevalsseele wird jedoch am meisten gestreichelt, als die Fastnachtsikone und Mainzer Ehrenbürgerin Margit Sponheimer mit ihrem Evergreen "Am Rosenmontag bin ich geboren" auftritt. Die Stadt Mainz und die Fastnachtstradition werden auch in etlichen Liedern wie von Laura Müller mit ihrem Song "Empire state of Mainz" gefeiert.