Veitshöchheim (dpa/lby) - Glitzerkleid, der ikonische Pony und silberne Cowboystiefel - fertig war der Taylor-Look: Die Chefin der Landtags-Grünen in Bayern, Katharina Schulze, hat sich für die "Fastnacht in Franken" in eine Kopie des US-Superstars verwandelt. "Taylor ist eine faszinierende Persönlichkeit, sie wurde jahrelang unterschätzt, ist ihren eigenen Weg gegangen. Sie ist eine starke Frau, ist tolles Vorbild für viele Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt. Starke Frauen in der Politik sind mehr als nötig", sagte Schulze in Veitshöchheim.