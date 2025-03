Fastnacht Buntes Treiben bei bestem Wetter: Faschingsumzüge in Bayern

Umzüge nach Anschlägen und IS-Aufruf abgesagt

Aufgrund eines Aufrufs von Islamisten in sozialen Netzwerken zu Anschlägen an Fasching auch in Nürnberg war der für Rosenmontag geplante Kinderumzug von der Stadt abgesagt worden. Grund war den Angaben zufolge ein beeinträchtigtes Sicherheitsgefühl bei den Beteiligten. Auch in München und Aschaffenburg waren Faschingsveranstaltungen nach den dortigen Anschlägen abgesagt worden.