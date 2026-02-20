Ein Klick, und das Auto ist entriegelt. Einen Knopf gedrückt oder Schlüssel gesteckt und schon brummt der Motor. Eine Selbstverständlichkeit, die den Alltag begleitet. Doch wie ist es, wenn das Auto bewusst in der Garage oder auf dem Parkplatz stehen bleibt? Für viele ist es eine Überwindung, da das Auto häufig genutzt wird, um schnell, einfach und bequem an sein Ziel zu gelangen. Aber es geht auch anders. Die Stadt Suhl beteiligt sich auch 2026 während der Fastenzeit an der landesweiten Klimaschutzkampagne „Autofasten Thüringen“, und dauert noch bis zum 4. April. Die Aktion orientiert sich bewusst an der christlichen Fastenzeit, die traditionell mit dem Aschermittwoch beginnt und in der Zeit vor Ostern zum Verzicht einlädt.