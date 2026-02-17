Motive und Methoden sind breit gefächert

Hirschfelder glaubt, dass das "christliche Fasten" heute in weiten Teilen der Bevölkerung sogar eher negativ gesehen wird. Anders sei es beim islamischen Fastenmonat Ramadan, dessen Beginn in diesem Jahr fast zeitgleich zum Aschermittwoch liegt. "In größeren Teilen der islamischen Community hat sich eine neue positive, identitätsstiftende Fastenpraxis herausgebildet."

Das allabendliche Fastenbrechen sei wegen der Gemeinschaft "ein ganz großes Thema", sagt der Forscher. Manche Muslime verzichten im Ramadan tagsüber - nach Sonnenaufgang und bis Sonnenuntergang - auf Essen und Trinken, abends wird dann meistens in größerer Runde zusammen gespeist.

Methoden und Mittel sind breitgefächert

Es gibt allerlei Optionen wie Intervallfasten, Dry January, Heilfasten oder auch Digital Detox - und eben viele individuelle Methoden ohne Label. Max König findet wichtig: "Der Benefit ist nachhaltig." Er kenne sich inzwischen durch das Fasten gut aus in Sachen gesunde Ernährung, seine "Achtsamkeit für Fleisch" habe sich verändert. Und: "Es ist auch mental ein Erfolg, mal länger durchzuhalten."