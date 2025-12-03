Von der Entführung durch Miss Starlight und ihren bezaubernden Kolleginnen ins Universum der Travestie, konnte lustigerweise zunächst nicht die Rede sein. Das Publikum war im Gegensatz zu den bisherigen Jahren am Freitagabend zwar klein, dafür aber bunt, ganz groß divers aufgestellt und bestens gelaunt zur „Weihnachtsshow“ im Gesellschaftshaus Sonneberg. Die Frauen jeden Alters waren in der lautstarken Mehrzahl und begeben sich ausgelassen und tanzend wie singend auf die erwartet einzigartige Reise in eine andere Welt, in das Universum der Travestie.