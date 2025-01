Leutkirch im Allgäu - An einer Selbstbedienungstankstelle im Süden Baden-Württembergs gab es in der Nacht Sprit fast umsonst. Zwischen 23 Uhr und 4 Uhr morgens zahlten Autofahrer nur 1 Cent pro Liter. Erst als sich immer mehr Menschen an der Tankstelle in Leutkirch im Allgäu im Landkreis Ravensburg drängten, flog die Panne auf, berichtete die Polizei. In dieser Zeit wurden nach Angaben der Polizei zwischen 2.500 und 3.000 Liter Kraftstoff abgepumpt. Ob ein technischer Defekt oder Manipulation dahintersteckt, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen laufen.