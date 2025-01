Leutkirch im Allgäu - Für Autofahrer dürfte es wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig gewesen sein: An einer Tankstelle in Leutkirch im Allgäu fließt der Sprit Mitten in der Nacht plötzlich nur für einen Cent pro Liter. Der Preis spricht sich herum: Zwischen 23 Uhr und 4 Uhr morgens pilgern zig Autofahrer an die Selbstbedienungs-Säule und zapfen tausende Liter. Dann fällt die Panne auf.