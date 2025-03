Fast Food: Preiskrise bei Döner und Burger - Rindfleisch wird knapper

Kalb von der Speisekarte gestrichen

Die aktuelle Teuerungswelle bei Rindfleisch setzte im Spätsommer ein, spürbar sind die Folgen unter anderem in der Fast Food-Branche: In München haben etliche Wirte den Kalbsdöner von der Speisekarte gestrichen. "Zu teuer", sagt ein Dönerladenbesitzer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. "Da müsste ich an die zehn Euro verlangen, das zahlt keiner." So gibt es nur noch Hühnchen und Pute.