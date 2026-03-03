Wer in der Mittagspause einen schnellen Imbiss auf die Hand sucht, wird in Oberhof durchaus fündig. Bratwürste werden gleich an zwei verschiedenen Buden angeboten. Außerdem verkauft Vergißmeinnicht-Chef Martin Hoffmann seit dem vergangenen Jahr Broiler an seiner Hütte inmitten der Rennsteigstadt. Wer schnell etwas im Sitzen zu sich nehmen will, wird im Café Luck fündig und kann sich durch Suppen, Pizza, Pasta und allerhand andere Snacks futtern. Auch im O’Gretel geht es dank digitalem Bestellsystem schnell voran. Dort kommt Thüringer Küche auf den Teller.