"Am Anfang war echt dicke Luft, keine Frage", sagt Kolcu. "Es ging um uns, um unseren Laden, um unseren Namen." Dann habe man sich aber an einen Tisch gesetzt und "jetzt ist alles cool". Der 29-jährige Kolcu hatte die Firma 2017 gegründet. Das Unternehmen ist auf Expansionskurs, bis zum Sommer sollen zwei weitere Standorte hinzukommen. KFC wiederum gehört zum US-amerikanischen Gastro-Konzern Yum! aus Louisville im Bundesstaat Kentucky. Die verschiedenen Marken von Yum!, zu denen neben KFC auch Pizza Hut und Taco Bell gehören, betreiben 55.000 Restaurants, davon circa 32.000 von KFC.