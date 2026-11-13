Die Kleinsportanlage in Fambach wird grundlegend saniert und auch moderner gestaltet. Das Areal unweit der Grundschule, das auch für den Schulsport genutzt wird, gehört der Kommune. Deshalb gibt es nun einen Vertrag zwischen Landkreis, der die Maßnahmen in Regie hat, und der Gemeinde. In der jüngsten Ratssitzung gaben die Mitglieder grünes Licht für eine sogenannte Bauerlaub- und Grundstücksvereinbarung.