Hoppla, was war das denn? Übermut, zu viel des Gefühls „das machen wir schon?“. Konzentrationsprobleme nach plötzlichem Spannungsabfall?
Fast ein Stolperer Hoppla, was war das denn?
Claudia Fehse 18.10.2026 - 16:54 Uhr
Der VfB Suhl gewinnt unter dem Strich standesgemäß gegen den ETV Hamburg. Über dem Strich offenbart die Mannschaft in Abwesenheit ihres erkrankten Cheftrainers aber einige Malaisen.
Hoppla, was war das denn? Übermut, zu viel des Gefühls „das machen wir schon?“. Konzentrationsprobleme nach plötzlichem Spannungsabfall?