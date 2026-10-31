Walter Frank betrieb einst eine angesehene Klempnerei am Hofsteg 16 in Eisfeld, gleich vor der „Wäschemangel“. Im November 1964 sah er vor seinem Grundstück etwas in der Werra aufblitzen. Er stieg ins Wasser und fand eine versilberte Messingkanne. Nach der Reinigung stand fest: Die Kanne ist sehr alt, denn sie stammt aus dem Jahr 1672. Wie sie in den Fluss gelangte, bleibt ein Rätsel. Kurze Zeit später schenkte der Klempner sie dem Eisfelder Museum.